Sénégal: La visite du président chinois au Sénégal sera sa première en Afrique de l'Ouest (ambassadeur)

Il rappelle que l'Afrique demeure "une priorité de la diplomatie chinoise", avant de faire observer que cette année 2018 "est jalonnée d'évènements forts et de visites de haut niveau entre la Chine et l'Afrique".

Saluant les progrès enregistrés par le Plan Sénégal Emergent(PSE), il souligne que "les échanges sur les expériences en matière de gouvernance et d'administration entre les deux pays sont utiles dans la construction d'un nouveau type de relations internationales et de communauté de destin Chine-Afrique et Chine-Sénégal".

Selon Zhang Xun, la Chine et le Sénégal sont deux pays en voie de développement qui font face à de lourdes responsabilités de développement et de réduction de la pauvreté.

"Le président Xi Jinping sera bientôt en visite d'Etat au Sénégal. Il s'agit de sa première visite à l'étranger après sa réélection et sa première visite dans un pays ouest-africain", a-t-il dit de lors du lancement de la Revue diplomatique internationale, un magazine d'informations diplomatiques et internationales.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.