Afrique: Finale de la coupe du Monde de football - France-Croatie : Un face à face au gout de revanche pour les Vatrenis

Les Bleus de la France et les Vatrenis (les Flamboyants) de la Croatie se retrouveront dimanche prochain à 17h UTC au stade Lujniki de Moscou pour la finale de la coupe du monde Russie 2018. Une finale qui s'annonce électrique pour des équipes qui se sont déjà croisées en demi-finales de la coupe du Monde de 1998, remportée par la France.

C'est une finale aux allures de revanche pour la Croatie qui avait déjà craqué face au doublé de Thuram, il y a 20 ans. L'équipe aux maillots de damier est affaiblie par la fatigue après avoir disputé 3 fois les prolongations. En face, une équipe de France bien reposée qui attendra de pied ferme son adversaire.

Ce qui rendra la tâche difficile aux Français, c'est le solide mental du coach Zlatko Dalic et ses hommes qui n'ont jamais craqué dans les trois prolongations qu'ils ont subies dans cette compétition. Sans tenir compte du fait que ça sera sans pression que la Croatie abordera sa première finale de l'histoire de la coupe du Monde.

Le défenseur central français Samuel Umtiti qui a qualifié son équipe pour cette finale, est prudent. Jeudi en conférence de presse, il louait les qualités de Rakitic, son partenaire au Barça et de Modric son légendaire rival en Liga : « tout le monde connait les qualités de Rakitic. C'est techniquement très fort ce qu'il est capable de faire. Il a un très gros volume de jeu. Il est capable de courir 90 mn, voire plus. Avec Modric, ils se complètent très bien, ils prennent le jeu à leur compte. Il ne faut pas trop les laisser jouer, sinon ça va être facile pour eux ».

En face une génération de jeunes joueurs qui veulent suivre les traces de leurs aînés dont Zidane, Deschamps et Henry, les champions du monde de 1998 à domicile. Les attaques placées de Mbappé pourraient dérouter une défense croate sous le poids de la fatigue. Comme face à la Belgique où Hazard et De Bruyne ont été anéantis, Modric et Rakitic risquent d'être les cibles de Pogba et de Kanté. C'est un match indécis et tout pronostic est interdit. La France est à la recherche de son second titre mondial pendant que la Croatie jouera pour une première.