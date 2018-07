Burkina Faso: « Pays prioritaire » pour la SFI

Notons que les interventions de la SFI concernent essentiellement trois volets, notamment le secteur des infrastructures, le soutien aux petites et moyennes entreprises et l'appui au secteur agro-industriel. M.Seydi, a en outre, salué la « très bonne coopération » entre son institution et le pays des Hommes intègres, bénéficiaire du plus grand portefeuille de son institution.

Pour notre contribution dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, nous allons engager plus de 40 millions de dollars d'ici à 2021 pour les investissements dans la consolidation du système agricole », a soutenu Mme Kalibata. A sa suite, le directeur régional Afrique de la Société financière internationale (SFI), Cheik Oumar Seydi a été reçu par le président Kaboré. Aux journalistes, il a signifié que l'entretien avec le chef de l'Etat a porté sur la collaboration entre l'Etat burkinabè et son institution.

A sa sortie d'audience, la présidente de l'AGRA, Agnès Kalibata, a indiqué que sa délégation est venue présenter l'Alliance qui intervient au Burkina Faso depuis plusieurs années et qui a même ouvert un bureau pays à Ouagadougou. « Au Burkina Faso, nous avons mis en œuvre des programmes importants en matière de consolidation de systèmes de recherche. Nous avons formé des francs sélectionneurs de variétés de sorgho, de maïs et de riz.

