analyse

Anthologie politique, «Citations du président Bouteflika» est une compilation des discours et entretiens du chef de l'Etat algérien entre 1999 et 2014. A travers une quarantaine de thèmes majeurs, l'écrivain Ali Benatallah présente Abdelaziz Bouteflika en «homme de paix».

«Les paroles du président algérien sont un serment d'engagement contre le terrorisme, l'injustice, la misère, la maladie et l'ignorance, qui engendrent le désordre au sein du monde. Au travers de la pensée politique de Bouteflika, on découvre la personnalité et l'œuvre d'un des plus célèbres hommes d'Etat algériens».

Comme l'illustre cette pensée qui figure en 4e de couverture du livre «Citations du président Bouteflika» qui vient de paraître aux éditions Librinova, la paix est au cœur de la politique du chef de l'Etat algérien. C'est du moins la conviction de l'auteur de l'ouvrage, Ali Benatallah. Un point de vue courageux au regard du contexte actuel africain marqué par une soif de démocratie avec en toile de fond une exigence de limitation de mandats.

De plus, ironie de l'histoire, l'Algérie est située au cœur d'une région dont les plaies engendrées par le printemps arabe commencent à peine à se cicatriser. Le président Abdelaziz Bouteflika est-il vraiment un homme de paix ? Désireux sans doute de souligner le caractère pacifique d'Abdelaziz Bouteflika, tout en restant en retrait et en évitant de servir au lecteur un panégyrique gratuit et béat, Ali Benatallah s'est contenté de compiler des bribes de paroles «chocs» de l'homme politique algérien.

Mais, la prouesse de l'auteur réside surtout dans le fait d'avoir regroupé des citations de M. Bouteflika en 46 thèmes majeurs (De l'Algérie, de la guerre de libération, de l'Islam, du conflit israélo-arabe, de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, des rapports avec la France, de la culture de la paix et le règlement des conflits,etc.).

Amoureux de la paix, écrit Ali Benatallah, il (Abdelaziz Bouteflika) a fait la promesse d'éteindre le feu de la fitna (discorde), de redonner confiance au citoyen, de redresser le pays et de rendre à l'Algérie la place respectable qui lui revient dans le concert des nations. (p.8). «Nous devons, plus que jamais, croire en nous-mêmes et en nos capacités de faire de notre Algérie un pays en phase avec les mutations contemporaines, un pays conscient de ses responsabilités et digne du respect et de la considération de la communauté internationale». (p.20). (... )

Le lecteur, seul juge de Bouteflika

La vérité enfin est que la guerre entre Arabes et Israéliens a occupé la moitié du XXe siècle. Alors, me semble-t-il, le moment est venu d'offrir ses chances à la paix afin de permettre aux nouvelles générations des deux nations de vivre leur siècle dans la fraternité et de panser les blessures béantes que les contextes du XXe siècle ont ouvertes. (p.204). «La paix dans le monde sera assurée non par la suprématie de la force ou la prééminence de la puissance matérielle, mais par l'acceptation réciproque des peuples, par la solidarité des hommes, le respect les unes les autres des religions et la compréhension mutuelle des civilisations». (p.248).

«Je suis de ceux qui croient aussi que la religion, dimension hautement spirituelle des civilisations, est lumière, et que c'est l'ignorance des hommes qui la transforme en ténèbres. Elle est par essence, paix, pardon, amour et tolérance, mais la bêtise humaine la transforme en guerres, en haine et en exclusion». (p.270).

De là à considérer Abdelaziz Bouteflika comme l'incarnation de la paix, il n'y a qu'un pas que Ali Benatallah refuse cependant de franchir: «Avec ces expressions pertinentes, (... ) sur lesquelles on a voulu ordonner cette ébauche d'anthologie, on cherche à présenter ce travail dépouillé de tout commentaire, afin de mettre face à face le président Bouteflika et son lecteur». (p.16). En somme, conclut M. Benatallah, il appartient à ce dernier de faire sa propre lecture, d'interroger librement les textes selon sa compréhension et son angle de vision, en vue de fonder son appréciation en toute conscience.