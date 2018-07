Maroc: 10ieme édition salon Pollutec - La Guinée à l'honneur

Le premier salon professionnel dédié aux équipements et technologies de l'environnement au Maroc est né voilà 10 ans des enjeux forts du secteur, véritable priorité nationale et se traduisant par d'importants investissements, mais aussi porté par l'ouverture du Royaume à de nouvelles manifestations spécialisées dans des secteurs importants comme l'assainissement, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, les énergies renouvelables... .

Pour cette 10e édition, qui se tiendra à la Foire Internationale de Casablanca, du mardi 2 au vendredi 5 octobre 2018, sous l'égide du Ministère de l'énergie, des mines et du développement durable, du Secrétariat d'état chargé du Développement durable et du Ministère de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Pollutec Maroc met les lumières sur la Ville Durable et l'Innovation et poursuit son rayonnement vers le continent Africain en offrant à la Guinée Conakry le statut de pays invité d'honneur.

Moteurs de l'économie, espaces de connectivité, de créativité et d'innovations, les territoires urbains concentrent toutes les attentions alors mêmes que les villes sont confrontées à un ensemble de mutations sociales et économiques profondes.

Pour répondre à ces défis et ouvrir sur des solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire, l'Espace Ville durable, événement conjoint à Pollutec Maroc, proposera une zone d'exposition dédiée et un programme de conférences.

Le salon accueillera aussi cette année, accompagnée de leurs incubateurs, des startups innovantes et impliquées dans le développement durable au Maroc et en Afrique, autour des thématiques de la ville et des éco-quartiers, de la mobilité urbaine, des déchets, de l'eau, de l'énergie, de l'air ou encore du changement climatique.

Dans la continuité des éditions précédentes, Pollutec Maroc et ses partenaires, l'Agence Marocaine des Investissements et exportations, AMDIE ; l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française; ADEME, l'Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen; IPEMED, inviteront divers pays de l'Afrique sub-saharienne à échanger avec leurs homologues marocains sur les initiatives de développement durable des collectivités africaines.

Après la Cote d'Ivoire, La Guinée Conakry, qui accorde une importance particulière aux questions environnementales, sera sous les feux de la rampe offrant de réelles opportunités économiques aux éco-industriels exposant au salon.

Ainsi, une délégation guinéenne de décideurs du pays, menée par le ministère de l'environnement, des eaux et forêts, sera active sur toute la durée du salon pour présenter aux professionnels présents, les projets nationaux en cours et échanger avec les partenaires potentiels.

Pollutec Maroc 2018, fidèle à sa vocation première, continue de soutenir le déploiement de la Stratégie Nationale de Développement Durable du Royaume et accueillera pour la 7eédition, le Symposium « Territoires Durables »organisé par le ministère de l'Energie, des Mines et du Développement Durable et l'Association pour le Développement Durable, l'Ecologie et la Préservation de l'Environnement (ADEPE). Au programme cette année : l'état des lieux de l'opérationnalisation de la SNDD au niveau territorial et un éclairage sur le rôle des collectivités locales dans sa mise en œuvre.