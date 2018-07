Afrique de l'Ouest: CILSS - Le secrétaire exécutif s'imprègne des orientations du président Kaboré

Elle a aussi noté que le congrès aura pour thème principal le rôle des sages-femmes dans la mobilisation sociale en santé de la reproduction. « Il s'agira d'analyser l'implication de la sage-femme dans la communauté et de fédérer les actions de toutes les sages-femmes qui ont en partage la langue française pour la réduction de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile », a-t-elle expliqué.

«Nous sommes venus comprendre toutes les problématiques liées à l'augmentation de la population dans le Sahel et tous les défis dans le cadre de la migration », a soutenu Pierre-Alain Fildez. Il a en outre relevé qu'un rapport assorti de propositions concrètes sera présenté devant l'Assemblée parlementaire. Ce rapport, a-t-il précisé, prendra en compte le tableau « clair et complet » de la situation dressée par le président du Faso. « Nous pensons que nous sommes sur la même longueur d'onde », a déclaré le parlementaire.

L'équipe des parlementaires conduite par le Suisse Pierre-Alain Fildez s'est d'abord rendue à Ouahigouya pour s'imprégner des conditions d'amélioration de la productivité agricole. Et c'est à l'issue de cette mission que la délégation a rencontré le chef de l'Etat pour lui présenter des pistes de solutions dans la résolution des problèmes migratoires entre l'Europe et l'Afrique.

