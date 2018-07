Burkina Faso: Systèmes mondiaux de navigation par satellite - Une quarantaine d'experts s'imprègnent de la technologie

Le Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace en langue française (CRASTE-LF) et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) ont organisé, du 9 au 12 juillet 2018 à Ouagadougou, un atelier régional sur les Systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) Fondements et application.

Ils sont une quarantaine d'experts venus du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée Conakry, du Niger, du Nigéria, du Gabon et du Cameroun à prendre part à cet atelier régional sur les Systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) Fondements et application. Du 9 au 12 juillet 2018, ces experts africains vont s'initier aux fondements des GNSS et aux différentes techniques de traitement et d'exploitation des données de cette technologie.

Selon le directeur adjoint du Centre régional africain des sciences de l'espace en langue française (CRASTE-LF) Dr Djamal Djebouri, cet atelier vise le développement des connaissances techniques dans les domaines tels que le transport aérien, maritime et terrestre, la cartographie et la géodésie, le cadastre, la logistique, la surveillance de l'environnement, l'agriculture de précision et la gestion des ressources naturelles à travers les GNSS.

A ceux-ci s'ajoutent l'alerte aux catastrophes et les interventions d'urgence. « Le CRASTE-LF s'est engagé dans la voie de la diffusion et du partage des informations scientifiques et à accompagner les pays africains membres et non membres du centre dans le processus de renforcement des capacités dont le besoin est très ressenti et ceci au bénéfice du développement durable de la région », a-t-il déclaré.

Le Dr Djebouri a indiqué que ces quatre jours d'atelier sont repartis en deux phases. Une première consacrée aux communications suivies de partages des connaissances et la seconde phase qui va concerner la pratique sur les GNSS. Pour résumer le formateur et expert en GNSS, Mourad Bouziani, a annoncé que cette formation va beaucoup s'intéresser aux positionnements par satellite et leurs applications.

De l'avis du Dr Aïcha Bammoun, de l'Organisation islamique pour l'éducation la science et la culture (ISESCO), ces sciences spatiales qui sont d'actualité peuvent aider à la prise de décision. A l'ouverture de l'atelier, le conseiller technique, Dr Ilboudo Dieudonné, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a traduit sa satisfaction de voir se tenir un tel atelier au Burkina Faso.

Pour lui, le pays des Hommes intègres à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde subit les effets de changement climatique pour répondre aux exigences des divers domaines d'application de la GNSS. « Les besoins des cadres techniques au niveau africain sont évidents pour appuyer toutes les stratégies de développement menées par les administrations publiques et le secteur privé », a-t-il rappelé. Il a émis le vœu que cet atelier consolide davantage les connaissances des participants.

Le CRASTE-LF est formé par 13 pays africains membres, faisant suite à deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. La résolution 45/72 du 11 décembre 1990 et la résolution 50/27 du 6 décembre 1995 constituent à l'échelle de la région un lieu d'excellence pour la formation post-graduée de professionnels experts, enseignants et chercheurs en Sciences et Technologies de l'Espace.

Depuis 2000 à ce jour, le Centre totalise 24 sessions de formation au profit de plus de 350 stagiaires originaires de 21 pays membres et non membres du CRASTE-LF dont plusieurs stagiaires qui ont pleinement bénéficié des connaissances, savoir et savoir-faire d'un corps professoral de haut niveau et des animations scientifiques organisées par le CRASTE-LF.