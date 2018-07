Afrique: Au cœur du Mondial - Veillée d'armes

Moscou : Après des demi-finales de haute facture qui ont fait le bonheur de tous les amoureux du ballon rond, les 4 dernières équipes en lice parmi les 32 du départ, se sont offert de bons moments de récupération et/ou de remobilisation avant le week-end décisif qui débute demain.

Une grosse veillée d'armes avant les ultimes assauts ! Les finalistes de dimanche au stade Luzhniki de Moscou, France et Croatie ont si bien négocié leur présence dans le dernier acte qu'on en est presque arrivé à oublier que leurs victimes respectives, la Belgique et l'Angleterre seront en lice demain samedi à Saint-Pétersbourg pour se disputer la médaille de bronze. C'est qu'il est attaché à la finale d'après-demain, un si fort parfum de revanche (en référence à la demi-finale d'il y a 20 ans, remportée par la France 2 buts à 1) que ces retrouvailles au sommet ont pratiquement éclipsé le match de classement.

Pourtant, là aussi, c'est de retrouvailles qu'il sera question puisque, pas plus loin que le 28 juin dernier, Belges et Anglais s'étaient croisés en match du groupe G. C'était la 3ème et dernière journée et toutes les deux équipes étaient assurées de disputer le second tour. Mais la lutte pour la première place avait tourné à l'avantage des Diables rouges (2 - 0). On peut espérer donc qu'aucune des deux équipes ne prendra ce match par-dessus la jambe, même si l'on peut comprendre que de part et d'autre on fasse entrer des « coiffeurs ».

Car, toutes deux ont le sentiment d'être passées tout près de disputer la finale. D'abord, la Belgique vaincue sans être dominée ni avoir démérité. Ensuite, l'Angleterre qui a longtemps cru tenir le bon bout avant de se faire renverser. Si donc elles arrivent à se remobiliser, ce match de Saint-Pétersbourg vaudra le déplacement.

Pour les heureux finalistes par contre, la mobilisation n'a jamais été aussi forte. Entre des Français en quête d'un deuxième sacre mondial après celui de 1998 à domicile et des Croates décidés à écrire la première ligne dorée au palmarès de leur jeune Nation, la volonté de s'imposer sera la chose la mieux partagée. Là aussi, tous les ingrédients sont réunis pour une belle apothéose.