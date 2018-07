Ile Maurice: La race et la distinction de sexe éliminées de la Constitution française - De quoi inspirer nos députés?

Les députés français font ainsi d'une pierre deux coups. Non seulement ils éliminent la notion de «race» dans l'article 1er, mais aussi, et surtout, suppriment toute «distinction de sexe». Le président Emmanuel Macron a, en effet, fait de l'égalité homme-femme une de ses priorités. Un peu comme le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à Maurice...

Cet article 1er, qui définit «les valeurs fondamentales de la République française», se lit désormais ainsi : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion». Contre auparavant, «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.