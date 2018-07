Ile Maurice: Cancer de l'ovaire - 22 femmes utilisant la poudre pour bébé Johnson & Johnson recevront Rs 166 Mds

Le procès, porté devant le tribunal de l'État du Missouri, aux Etats-Unis, a duré six semaines. Les 22 femmes ont expliqué avoir utilisé la poudre pour bébé et autres produits de Johnson & Johnson pendant des décennies. À la suite de quoi elles ont appris qu'elles souffraient du cancer de l'ovaire. Selon leurs avocats, la compagnie était au courant, depuis les années 1970, que son talc contenait de l'amiante mais n'en aurait pas averti les consommateurs.

La poudre pour bébé et d'autres produits contenant du talc de la marque Johnson & Johnson causeraient-ils le cancer ? C'est, en tout cas, ce qu'affirment 22 femmes qui ont développé un cancer de l'ovaire. Elles ont obtenu des dommages de l'ordre de Rs 166 milliards - plus précisément Rs 19,4 milliards en termes de compensation et Rs 145 milliards en tant que «punitive damages» - après avoir poursuivi la compagnie en justice.

