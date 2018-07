Gabon: Coopération - Expertise France visite le SAMU Social gabonais

Ce Jeudi 12 Juillet 2018, le Samu Social a accueilli une délégation de l'Agence « Expertise France, AFD ». Le but étant, de toucher du doigt les réalités qui sont celles du Samu gabonais dans son fonctionnement régalien. La visite guidée a été conduite par le Dr, YABA Wenceslas.

Présente depuis le mois de janvier au Gabon, l'Agence de coopération technique internationale « Expertise France » dont le rôle consiste à appuyer efficacement les objectifs de solidarité et d'influence de la politique de développement française et européenne était en visite guidée dans les locaux du Samu Social du Gabon, ce Jeudi 12 Juillet 2018 à l'invitation du ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Guy Maixent MAMIAKA. Le Coordonnateur Général Dr, YABA Wenceslas en son rôle de numéro un du Samu Social, s'est porté garant pour mieux renseigner ses hôtes.

Comment remédier aux difficultés auxquelles fait face le Samu Social dans l'exercice de ses missions au quotidien ? Comment être davantage efficace au bénéfice des personnes économiquement défavorisées ? tels sont les points abordés au cours de cette visite.

Les délégués du groupe « Expertise France, AFD » ont touché du doigt l'outil qui fait du bien aux populations en difficultés sanitaires ou sociales, qu'est le SAMU SOCIAL.

« Notre objectif, c'est d'évaluer durant six mois, les différents programmes de protection sociale qui existent au Gabon et de voir comment on peut améliorer la mise en place de protection sociale qui sera le plus proche possible des populations dans le besoin. C'est pour cela que nous remercions le Dr, YABA pour son accueil parce que ça nous a permis de comprendre le fonctionnement du Samu Sociale sur le terrain avec les personnes les plus démunies », s'est prononcé le responsable du pôle protection sociale, Expertise France, Andrei Tretyak.

Une visite qui tombe à point nommé, sachant l'appui dont à besoin le Samu Social qui compte venir en aide, à un plus grand nombre de Gabonais.

« Avec les difficultés qui continuent d'ailleurs à s'accroitre, l'Etat a décidé de l'extension et du soutien au Samu Social comme méthode de prise en charge globale, pluridisciplinaire sur cinq stratégies des personnes les plus vulnérables », a indiqué le Dr, YABA Wenceslas.

Un dynamisme sans égal, le Samu Social reste au service de toutes les personnes en difficultés sur le plan local, tant sur les questions sanitaires que sociales. Pour cela ; le Centre d'appel d'urgence ; 1488 reste ouvert 24/24.

« Le Samu Social a réussi avec l'aide de tous, à retenir dans les mains des Gabonais, quatorze milliard. C'est à dire, quand il y'a eu dix mille consultations ici de la part de nos spécialistes, si les Gabonais les avaient payées, c'est dix mille multiplié par quarante-cinq mille s' ils allaient dans les hôpitaux privés (... ) on a pu faire au profit de nos parents, la nuit, le matin, le jour, sous la pluie, sous la tornade sept mille transports médicalisés. C'est-à-dire si le Gabonais avait payé cinquante mille francs le transport médicalisé vous multipliez par le nombre de personnes et vous avez un coût », a indiqué Dr, YABA Wenceslas.