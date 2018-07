Madagascar: « Vazo & mozika » - Lôla & Njakatiana se retrouvent à Antsahamanitra

Poignée de main chaleureuse entre Marc Ravalomanana et le nouveau cardinal Désiré Tsarahazana mardi… Plus »

Selon les explications de Lôla, l'un montera sur scène après l'autre pour chauffer le public en un versus musical. « Quand l'un aura fini de chanter, l'autre reprendra de suite le relais. Mes musiciens, tout comme ceux de Njakatiana se tiennent prêts pour éviter les longues attentes et casser l'ambiance. S'il va y avoir des duos ? Oui. C'est d'ailleurs le but de la rencontre ».

Ils ont pris goût à se produire ensemble. En 2015, Njakatiana et Lôla ont déjà partagé la même scène. En 2016, ils renouvellent l'expérience au Coliseum. Cette année, ils décident de reprendre le concept et donneront rendez-vous à leurs inconditionnels à Antsahamanitra le 22 juillet à 15 heures 15. Les deux têtes d'affiche vont se relayer sur scène pour un « battle musical inédit ».

Deux artistes, deux groupes de musiciens et un spectacle deux en un ! C'est ce que concoctent Lôla et Njakatiana pour leurs inconditionnels. Le 22 juillet, les deux artistes vont se retrouver à Antsahamanitra pour un show qu'ils annoncent exceptionnel.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.