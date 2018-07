Tunisie: «La crise au sein du parti est un nuage passager»

Interrogé sur le sort du parti Nida, Mongi Harbaoui a réaffirmé que cette crise n'est pas déterminante et que les fractures seront très vite cicatrisées. Ce qui contredit le communiqué publié par le parti Nida Tounès, mercredi 11 juillet, et signé par le directeur exécutif, Hafedh Caïd Essebsi, dénonçant une tentative de complot contre le parti promettant des mesures disciplinaires contre les dissidents qui ont participé à cette tentative de « renversement ».

Cinq autres membres du parti Nida Tounès, à savoir Mongi Harbaoui, Ridha Charfeddine, Lamia Mlayah, Chaker Ayadi et Lotfi Nébli, ont été reçus par le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Selon Harbaoui, l'objet de cette rencontre n'avait rien à voir avec la crise nidaiste, mais concernait les conflits qui secouent le bloc parlementaire de Nida. « Nous avons évoqué les conflits propres au bloc parlementaire nidaiste, car il représente notre unique vis-à-vis et c'est à lui seul que revient le droit de décider ».

Il est à rappeler qu'en plus de la réunion de l'instance politique « dissoute », d'après Mongi Harbaoui, présidée par Sofien Toubel et organisée le 11 juillet 2018, une autre réunion a eu lieu le même jour au palais de Carthage.

