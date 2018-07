Tunisie: Une performance satisfaisante

On indique que la pénétration des abonnements aux offres data 3G/4G est repartie à la hausse par rapport aux abonnements mobiles, atteignant ainsi, pour la première fois, un seuil de 47,4%. Cette performance est le résultat de la hausse de son parc d'abonnements de 2,9%.

Ainsi, le taux de pénétration de la population pour la data fixe résidentielle a cru pour atteindre un seuil important de 29,8 % à la fin du premier trimestre 2018, en hausse de 5,4 points par rapport au premier trimestre de 2017. Ce seuil est atteint pour la première fois dans l'histoire des services de la data fixe, d'après le rapport de l'INT, expliquant cela par la croissance significative du parc d'abonnements à la même période, avec un taux de 25,3% en un an.

En revanche, le chiffre d'affaires total du secteur des télécommunications a baissé de 0,1% au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent, et une hausse de 8,2% par rapport à la même période en 2017. On souligne que tous les acteurs ont enregistré une baisse de leurs chiffres d'affaires à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, à l'exception de Topnet et Lycamobile qui affichent une croissance proportionnellement de leurs chiffres d'affaires respectivement de 34,4% et 15,4%. Par rapport au premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires de tous les acteurs a enregistré une hausse.

Hausse des revenus

Le rapport de l'INT précise que la croissance du chiffre d'affaires a été enregistrée pour les services data fixe, téléphonie mobile et autres respectivement de 7,3%, 1,8% et 1,5% au cours du premier trimestre de 2018 par rapport au trimestre précédent. Mais on enregistre une décroissance du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe et de la data mobile respectivement de 12,9% et 5,5% à la même période.

Mais l'analyse des chiffres d'affaires de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2017 montre une hausse des revenus de tous les services de télécommunications, sauf celui de la téléphonie fixe (soit un taux de décroissance de 9,4%).

En outre, le rapport de l'INT précise que le marché de détail, qui est la source majeure des revenus du marché des télécommunications, a affiché une part de 72% du total du chiffre d'affaires, soit 2 points de plus par rapport au trimestre précédent. Le marché de gros enregistre, quant à lui, une part de 26% avec un recul de 2 points. Ainsi, les revenus du marché de détail ont enregistré une croissance pour les autres services, la data fixe et la téléphonie mobile respectivement de 8,9%, 5,1% et 1,0%.

Evolution des opérateurs

Concernant les trois opérateurs téléphoniques, on indique que l'opérateur historique Tunisie Télécom a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de la téléphoniwe mobile de 6,1% et de la data fixe de 7,8%, au premier trimestre 2018.

Pour Ooredoo Tunisie, ses chiffres d'affaires de la data fixe et de la téléhphonie fixe ont progressé, respectivement de 1,9 M.TND et 0,2 M.TND contre une baisse considérable des CA de la data mobile et de la téléphonie mobile, selon l'INT.

De son côté, Orange Tunisie a enregistré une baisse des chiffres d'affaires de toutes les activités, à l'exception de la téléphonie mobile, qui a enregistré une hausse de 1,6 M.TND et de la téléphonie fixe en hausse de 0,03 M.TND par rapport au dernier trimestre de 2017.