Tunisie: Qui finance encore le terrorisme ?

L'arsenal juridique

En 2015, l'Assemblée des représentants du peuple adopte à la quasi-unanimité de ses membres la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent. La loi consacre dans cette loi un chapitre entier aux «dispositions communes à la lutte contre le financement du terrorisme et au blanchiment d'argent». De l'article 98 à l'article 114, le législateur a tenté de refermer les vannes de tout financement douteux en lien avec des entreprises terroristes.

A titre d'exemple, l'article 106 accorde au président du tribunal de première instance la compétence de soumettre une organisation ou une entreprises suspectée d'entretenir des relations avec des activités terroristes «à un audit externe effectué par un ou plusieurs experts spécialisés». La suspicion peut être déclenchée, dès lors que ces organisations violent des règles strictes de gestion.

Que fait la commission de lutte contre le terrorisme ?

Créée en vertu de la loi antiterroriste, la commission de lutte contre le terrorisme, liée à la présidence du gouvernement, dispose d'un certain nombre de prérogatives dont le "gel des biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par la commission ou par les organismes internationaux compétents".

Composée de 19 membres nommés par décret (pour une durée de 6 ans avec renouvellement du tiers tous les deux ans), la commission ne regroupe pas des experts. En effet, les membres représentent principalement des institutions, soit des ministères. Seuls trois experts font partie du lot, à savoir un expert de l'Agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, un expert de l'Agence technique des télécommunications, et un expert de la Commission tunisienne des analyses financières. La commission peut toutefois faire appel à des expertises externes.

En dépit de ces prérogatives importantes, le site internet dédié à la commission ne fait aucune mention du travail qui a pu être réalisé par cette commission. De plus, le site ne mentionne nulle part que la commission a, de par la loi, la faculté de geler des avoirs.

Pour mémoire, le Parlement européen avait en février dernier placé la Tunisie dans une liste «noire», celle «des Etats les plus exposés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme». Ces derniers mois pourtant, le Groupe d'action financière (Gafi) avait estimé que la Tunisie était en progression sur ce dossier.

Circuits de financement des groupes terroristes

Malgré le relatif verrouillage des sources de financement, les groupuscules terroristes, certes aujourd'hui minoritaires, continuent à recevoir des aides pour survivre et mener des attaques dont le but est de marquer les esprits. La raison pour cela est que ces groupes, qui agissent dans les régions frontalières, profitent encore des disparités régionales, de la misère des jeunes, et de l'absence de perspectives d'avenir pour recruter, mais surtout pour bénéficier d'un soutien ou du moins d'une omerta sur leurs activités illicites. Pour Mehdi Teje, expert en géopolitique, l'absence de vrais programmes de développement économique dans ces régions rend plus délicate la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme.

Quant au financement, il reste otage de nombre d'hypothèses. La première des hypothèses est celle des associations caritatives dont les fonds seraient détournés pour financer ces groupes. Mais au vu de la loi de plus en plus répressive dans ce domaine, une deuxième hypothèse paraît plus plausible. C'est celle de l'argent en liquide issu de la contrebande et du crime organisé dont une partie sert au financement des actions terroristes. Bien évidemment, cet argent échappe complètement aux radars des banques, de la Ctaf ou de la commission antiterroriste. Cet argent circulerait dans des sacs. Combien de fois, nos forces de sécurité sont-elles parvenues à arrêter des voitures (généralement près des frontières), en possession d'énormes sommes en liquide, parfois en devises ?

La troisième hypothèse que soutien Mehdi Teje est celle d'un soutien venu de pays voisins ou autres qui ne souhaitent pas une «contagion démocratique» de leurs contrées. «Il ne faut pas oublier que chez l'un de nos voisins, des clans rivaux se disputent dans un climat de fin de règne, explique Mehdi Teje. Et certains de ces clans ne veulent pas d'une démocratisation tranquille pour la Tunisie».

Les députés dans l'embarras

Convoqués mardi à une séance plénière d'urgence, suite à l'attentat terroriste de Ghardimaou qui a coûté la vie à six agents d'une patrouille de la Garde nationale et trois blessés, plusieurs députés avaient pointé du doigt la contradiction qui subsiste encore entre la résilience des forces armées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme et le manque de volonté d'une classe dirigeante embourbée dans des guerres intestines ou partisanes.

«Les groupes terroristes profitent des brèches créées par les guerres politiques. Le jeu de la dissimulation fait partie de la stratégie du consensus, estime Chafik Ayadi, député de Front populaire. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a divergence entre Ennahdha et Nida, il y a un retour aux accusations liées au terrorisme et une fois que les choses se tassent entre les deux, plus personne n'en parle».

D'autre part, le député s'étonne de voir que l'Union internationale des savants musulmans présidée par Youssef Karadhaoui ait encore une représentation en Tunisie. «Ce monsieur est notoirement connu pour avoir encouragé les jeunes à tuer et à être tués dans les zones de tension arabes, note Chafik Ayadi. Il avait même appelé à tuer les civils qui "collaborent" avec le régime en Syrie». Selon lui, cette organisation continue, en toute impunité, à financer deux écoles religieuses à Sfax et à Tunis. Trop de zones d'ombre subsistent autour des interrogations sur «Al Hadhna» (le cocon) social et financier du terrorisme. C'est la raison pour laquelle des experts -- espérons qu'ils se trompent -- n'écartent pas l'éventualité de nouvelles attaques terroristes malgré la plus grande capacité désormais acquise par les forces sécuritaires et armées à mener des actions anticipatives contre le terrorisme.