Madagascar: CECN - Restitutions des résultats

Pour rappel, Madagascar, faisant partie des pays signataires de la Convention sur la Diversité Biologique, s'est engagé à ce que « d'ici à 2020, les valeurs de la diversité biologique seront intégrées dans les stratégies et processus de planification de développement et de réduction de la pauvreté, et incorporés dans les comptes nationaux et dans les systèmes de notification ».

Cette méthode adopte l'approche éco systémique, définie par la Convention comme étant une « stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources vivantes qui favorise la conservation et l'utilisation durable d'une manière équitable, reconnaissant que les êtres humains, avec leur diversité culturelle, font partie intégrante des écosystèmes ».

