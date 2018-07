Madagascar: THB Ligue des Champions - Un sulfureux Elgeco-JET Mada d'entrée !

Poignée de main chaleureuse entre Marc Ravalomanana et le nouveau cardinal Désiré Tsarahazana mardi… Plus »

Est-ce à dire qu'avec une équipe au grand complet, les choses vont tourner à l'avantage de JET Mada ? Rien n'est moins sûr d'autant plus qu'Elgeco a aussi des arguments à faire valoir avec des hommes d'expérience comme Bela, Dino et Johnny, les trois hommes formant la colonne vertébrale de l'équipe.

JET au grand complet. Pour l'instant, on aura droit à une franche explication entre Elgeco Plus et JET Mada qui débute à 11 h. La dernière confrontation entre ces deux clubs s'est soldée sur un 0 à 0 malgré tout très frustrant au stade Vélodrome d'Antsirabe. Mais c'était avec un JET Mada handicapé par ses deux Barea en l'occurrence Tsito et l'attaquant Carlos.

On saura donc durant cette seconde phase sur la capacité réelle de ce Fosa Juniors à briguer un titre national et ce ménage à trois sur le terrain de Vontovorona est une véritable indication sur les forces en présence.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.