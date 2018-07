Congo-Kinshasa: Des équipes du HCR ont entendu des récits de violences barbares en Ituri

Lors d'une conférence de presse tenue au siège des Nations unies à New York, le secrétaire… Plus »

Pendant ce temps, les conditions sur les sites de déplacés sont dans une situation désespérante. Dans de nombreux endroits, il n'y a pas d'eau potable, pas d'accès aux soins de santé et des installations sanitaires insuffisantes. Selon le HCR, la situation est particulièrement préoccupante sur le site de déplacés près de l'hôpital général de Bunia, où il existe un risque important de propagation des maladies. « Là, le taux de mortalité a augmenté. Plusieurs personnes ont été déclarées mortes en juin, alors que le nombre de personnes souffrant de maladies respiratoires et d'anémie augmente rapidement », fait remarquer le porte-parole du HCR.

Sur place, les défis humanitaires sont énormes, avec des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures importantes complètement détruites. Le HCR est particulièrement préoccupé par le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et qui ont besoin urgemment de soins médicaux.

« Notre équipe a entendu sur place de nombreuses et effroyables informations de violence barbare, notamment des groupes armés attaquant des civils avec des fusils, des flèches et des machettes. Elle a aussi reçu des témoignages sur des villages entiers rasés, des fermes et des magasins pillés et endommagés sans espoir de réparation », a-t-il ajouté.

« Les conditions de vie y sont dures », a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), lors d'un point de presse ce vendredi à Genève. Selon Charlie Yaxley, près de 350.000 personnes ont fui les violences, et celles qui sont rentrées chez elles, trouvent dans de nombreux cas, des villages et des maisons réduits en cendres - les rendant à nouveau déplacés.

Après des mois de conflit entre les groupes ethniques Hema et Lendu dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), des équipes de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont récemment pu accéder à la zone.

