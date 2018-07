Afrique: Coupe de la CAF - L'USM Alger vise un résultat positif à Kigali

« Nous avons une idée sur cette équipe. En tout cas, je suis certain que nous aurons l'occasion de les superviser lors des prochains jours. Et puis nous n'avons pas beaucoup le choix, si nous voulons garder la première place que nous occupons, il faudra décrocher un résultat positif. Nous savons ce qui nous attend au Rwanda et nous comptons défendre nos chances à fond et jusqu'à la dernière minute, » a confié Oussama Chita, milieu de terrain des Rouge et Noir.

L'USM Alger sera en déplacement le mercredi 18 juillet à Kigali pour le compte de la 3ème journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Après avoir bouclé son premier stage en Tunisie d'une dizaine de jours, l'USMA s'est envolée en direction de Nairobi, au Kenya, pour peaufiner sa préparation avec un second regroupement en prévision de sa rencontre de la 3e journée de la phase de poules de la coupe de la CAF. Après ce stage, les Rouge et Noir d'Alger rallieront par la suite Kigali, Rwanda, pour affronter le Rayon Sports.

