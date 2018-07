Mali: 17e Forum de l'Agoa - Des opportunités d'affaires pour les exportateurs du pays

Le Forum de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (African Growth and Opportunity Act "Agoa"), se tient cette année à Washington DC. En prélude à ce grand rendez-vous, un point de presse téléphonique a été animé par la représentante adjointe du commerce extérieur, Constance dite " Connie" pour expliquer aux hommes de médias l'importance de l'Agoa. C'était le lundi 10 juillet 2018 à l'Ambassade des Etats Unis à Bamako.

Les États-Unis accueillent cette année le 17e Forum annuel de commerce et de coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, plus généralement connu sous le nom de Forum de L'Agoa. La loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique est une initiative phare du gouvernement américain sur le commerce avec l'Afrique subsaharienne. L'Agoa a établi ce forum annuel afin de promouvoir de forts liens économiques entre les États-Unis et leurs partenaires en Afrique subsaharienne.

S'exprimant à ce sujet, la conférencière fait savoir que le commerce entre les États-Unis et l'Afrique bénéficiera aux exportateurs et prestataires de services américains et africains. Ce qui créera plus d'emplois et de débouchés économiques aux États-Unis et en Afrique. Aussi, le 17e Forum de l'Agoa offre des opportunités d'affaires pour les producteurs et exportateurs du Mali.

Il faut rappeler qu'en 2015, le Mali a exporté pour plus de 492000 dollars de marchandises sans revendiquer de statut préférentiel en vertu de l'Agoa.

Ce forum réunira des responsables gouvernementaux, des membres de la société civile et des représentants du secteur privé américains et africains afin de discuter des relations actuelles en matière de commerce et d'investissement, et des possibilités pour de futurs engagements. Le thème du forum de cette année est « Forger de nouvelles stratégies de commerce et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique ».

Promulguée par le congrès américain en 2000, la loi sur l'Agoa permet aux pays d'Afrique Subsaharienne d'exporter vers les Etats-Unis près de 6400 produits exonérés de taxes douanières et sans quota.