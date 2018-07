Sénégal: CM 2018 - Badara Diatta salue "la performance extraordinaire" du trio arbitral sénégalais

Dakar — Badara Diatta, l'arbitre international à la retraite a salué "la performance extraordinaire" à la Coupe du monde Russie 2018 du trio sénégalais composé de Malang Diédhiou, Djibril Camara et Malick Samba qui ont désormais "placé la barre très haut".

"Moi, je suis comblé et au fur et à mesure de la compétition, ils sont montés en puissance et auraient pu officier les plus grandes affiches de cette compétition sans aucun souci", a souligné l'arbitre de la finale de la CAN 2012 entre la Zambie et la Côte d'Ivoire.

Malang Diédhiou et Djibril Camara qui ont officié durant trois matchs de la coupe du monde 2018 ont été désignés arbitres réserves lors du match de la 3-ème place.

"Au début de la compétition, tout le monde aurait signé si on nous avait demandé qu'ils soient désignés pour la 3-ème place", a rappelé Badara Diatta, actuellement Instructeur CAF et FIFA.

Revenant sur cette performance, l'ancien arbitre international se dit très satisfait de leur prestation notamment lors du 8-ème de finale Belgique-Japon (3-2).

"C'était l'un des sommets de cette coupe du monde et voir un trio africain siffler de la sorte, c'est une immense fierté", a dit l'ancien arbitre international qui n'a eu pas l'honneur d'officier durant une coupe du monde senior.

"C'est le lieu de rendre hommage à nos formateurs et nos encadreurs notamment notre président Badara Mamaya Sène qui n'a ménagé aucun effort pour placer notre arbitrage à niveau", a-t-il dit.

"A partir de ce huitième, tout le monde les voyait faire la finale et je suis convaincu qu'ils auraient été à la hauteur", a-t-il commenté, estimant que c'est déjà une "grande victoire" que les gens puissent les placer à ce niveau.

"Nous pouvons être fiers de ces gens qui ont laissé une belle marque de l'arbitrage africain et sénégalais au Mondial 2018", a-t-il par ailleurs ajouté.