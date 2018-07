Sénégal: CM 2018 - Avec la prestation du trio sénégalais, les regards vont changer (Badara Diatta)

Dakar — La prestation du trio sénégalais à la coupe du monde 2018 doit ouvrir de nouvelles perspectives pour l'arbitrage local, a analysé l'ancien arbitre international à la retraite, Badara Diatta.

"Avec cette performance et la médiatisation de leur œuvre, on doit être perçu avec un regard nouveau sur nos terrains et dans la vie de tous les jours", a dit Diatta devenu Instructeur CAF et FIFA à la fin de sa carrière en 2014.

"J'espère que les jeunes viendront en masse comme cela a été le cas après la coupe du monde 2002 pour les centres et les académies de football", a rappelé l'ancien arbitre international.

Badara Diatta qui se réjouit déjà de l'arrivée de plus en plus de cadres et d'universitaires dans l'arbitrage, est convaincu que les officiels et dirigeants du football national suivront les arbitres "avec moins de passion".

"Avec cette prestation, je suis convaincu qu'il y aura encore plus de respect et la nouvelle génération aura des référentiels pour aller de l'avant", a-t-il dit avant de rendre un "hommage vibrant" aux pionniers.

"Avant Malang (Diédhiou), Djibril Camara et Malick Samba, on a eu feu Youssou Ndiaye et Falla Ndoye mais avec la médiatisation cette génération a été mieux suivie par nos compatriotes", a-t-il dit, saluant le travail "colossal" des formateurs.

"Je ne pourrais pas tous les citer mais on n'a pas de mots pour remercier le président Badara Mamaya Sène qui nous a permis de maintenir le flambeau", a ajouté l'instructeur CAF et FIFA.

"Et la relève est assurée avec les Maguette Ndiaye, Issa Sy, Daouda Guèye, Alioune Sandigui, Fatou Thioune pour ne citer que ces arbitres d'élite", a-t-il énuméré dans le désordre.

"J'en appelle aux jeunes cadres qui s'intéressent au football, qu'ils peuvent intégrer le corps des arbitres qui est aussi un moyen de se faire humainement et socialement", a dit Badara Diatta enseignant de formation.

"L'arbitrage m'a permis de grandir et de m'enrichir humainement", a-t-il dit.