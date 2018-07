Ile Maurice: Nouvelle offre touristique - La Résidence Foulsafat propose Rodrigues Ressourcement

Bon nombre de Mauriciens adorent passer des vacances à Rodrigues car là-bas, ils ont vraiment l'impression de lâcher prise et de faire une coupure avec leur train-train habituel. Benoît et Antoinette Jolicoeur, pionniers dans l'accueil chez l'habitant avec leur Résidence Foulsafat, ont ajouté une nouvelle proposition à leur offre habituelle. Il s'agit de Rodrigues Ressourcement, qui combine détente, découverte et spiritualité.

Ainsi, du 24 au 28 août, ils proposent quatre nuits et cinq jours de prise en charge totale, déplacement par avion, transferts, excursions avec le guide Rodrigues Friendly et repas compris, pour la somme de Rs 19 200. Le premier jour, soit le 24 août, après l'arrivée à 14 h 35 et une collation, le couple Jolicoeur fera une présentation détaillée sur l'histoire, l'église, le peuplement et la culture de Rodrigues. Moment qui sera suivi d'un temps de prière optionnel et du dîner à la résidence qui donne sur un vaste jardin et qui surplombe le lagon.

Le lendemain, samedi 25 août, la visite guidée commencera à 8 h 45 et entraînera les visiteurs dans la capitale Port-Mathurin et dans son marché mais aussi à Marie-Reine de Rodrigues, à la cathédrale St Gabriel avec un arrêt déjeuner chez Paulina. La journée se terminera par une messe à St Paul.

Le dimanche 26 août, une balade à Trou d'Argent est prévue, une baignade sur la plage d'Anse Ally, une halte à Roche Bon Dieu et un déjeuner chez Basanio. Après une causerie sur les plantes de Rodrigues au retour à la résidence Foulsafat, il y aura une animation spirituelle.

Le lundi 27 août, un temps de méditation sera de mise au Tombeau Marragon et un chemin de croix à l'église du St Esprit à La Ferme. Après un déjeuner chez Pearl, les visiteurs découvriront la réserve François Leguat. La journée prendra fin par une animation spirituelle et le dîner. Finalement, le 28 août, jour du départ, les visiteurs qui peuvent décider de prendre le vol retour de 15 h 10 ou de 19 h 30 auront une matinée libre.

Autant les déjeuners auront lieu dans les tables d'hôtes susmentionnées, autant les dîners se feront exclusivement à la Résidence Foulsafat où les visiteurs pourront goûter aux produits frais de la ferme des Jolicoeur, de même que ceux du lagon, préparés dans la pure tradition rodriguaise. Les informations et les réservations pour l'offre Rodrigues Ressourcement doivent se faire auprès de l'agence Concorde.