Afrique: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger déterminé à déjouer les pronostics face à Mazembe

Cette rencontre comptant pour la 3ème journée de la phase de groupe de la CAF Ligue des Champions sera dirigée par l'Angolais Helder Martins de Carvalho et ses compatriotes Jerson Emiliano Dos Santos (assistant I) et Wilson Valdmiro Ntyamba (assistant II).

« Dans le football, tout reste possible. Il suffit de croire en son potentiel. Nous irons là-bas avec cette ferme détermination de déjouer tous les pronostics. Aucun doute là-dessus. Alors ce sera à nous de nous préparer à ce rendez-vous qui nous ouvrira les portes des quarts de finale. C'est simple, si on veut atteindre notre objectif à savoir se qualifier pour les quarts de finale, cela passe par une belle perf' à Lubumbashi », a confié le capitaine mouloudéen Abderrahmane Hachoud.

