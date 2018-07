Togo: Les Centristes déjà en pré-campagne en vue des législatives ?

Est-ce un échauffement d'avant législatives ou réellement une simple tournée d'information et de sensibilisation comme indiqué ?

C'est une interrogation qui n'est pas fortuite, même si dans ces deux formations politiques membres du groupe des Centristes ont indiqué être en tournée de sensibilisation sur les grands sujets de l'heure. Alors même qu'on sait que le NET par exemple en conférence de presse il y a presque deux semaines ne s'est pas montré catégoriquement contre l'idée des législatives avant fin Novembre 2018, mais souhaite que tout soit mis en œuvre pour que les élections se déroulent dans les conditions de transparence requises.

Et aussi, cette interrogation en titre de cet article est renforcée par un extrait du communiqué annonçant cette tournée du NET qui indique : « L'enlisement de la crise politique ne devrait pas détourner les acteurs politiques de l'opposition que nous sommes de leur mission principale, à savoir continuer de mobiliser les populations en vue des échéances électorales à venir. Les leaders politiques auront certes à cœur d'améliorer le cadre électoral et réaliser les réformes constitutionnelles, mais le peuple seul reste souverain et est le seul capable de réaliser l'alternance politique tant attendue ».

En attendant, selon le communiqué du parti de Gerry Taama, cette tournée qui se veut d'information et de sensibilisation dans la région des plateaux du 20 au 29 juillet 2018, conduira dans les préfectures de l'Est-Mono (Cantons de Kamina, Badin et Morétan), le Samedi 21 juillet 2018, de Haho (Cantons de Kpegnon, Wahala, Rodokpe) le Dimanche 22 juillet 2018 et d'Amou (Cantons de Kpatégan, Amou-Oblo, Amlamé), le Samedi 28 juillet 2018.