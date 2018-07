Mali: Réalisation de 42 systèmes d'hydraulique villageoise améliorés - Le Japon apporte une subvention de 1,7 milliard de FCFA au Mali

Les objectifs attendus du projet sont, entre autres, l'amélioration du cadre de vie d'au moins 50.000 habitants, l'amélioration des conditions sanitaires, la réduction des pénuries et ruptures de service d'eau potable, la diminution des maladies liées à l'eau et aux déchets liquides, l'amélioration de l'impact environnemental, à travers le système de pompage solaire.

S'exprimant à ce sujet, le ministre de l'Energie et de l'Eau, Malick Alhousseini, a donné plus d'indications. « Les travaux au niveau de chaque site sont composés d'un forage de production de débit supérieur ou égal à 5 m3 /heure, un château d'eau métallique d'une capacité de 15 m3 sur une hauteur de 7 mètres sous cuve, un réseau de distribution d'une longueur de 300 mètres linéaires, 3 bornes fontaines munies de robinets de puisage, une source d'énergie solaire, un local pour le gardien », a-t-il expliqué.

L'information a été donnée ce mardi, lors lancement des travaux de réalisation de 42 systèmes d'hydraulique villageoise améliorés (SHVA) dans le district de Bamako et environs. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgences sociales d'accès à l'eau potable et à l'énergie 2017-2020.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.