Afrique de l'Est: L'Angola et Sao Tomé et Principe "solides" dans "l'amitié et la coopération"

Luanda — Le président João Lourenço a souligné jeudi "les liens solides d'amitié et de coopération" existant entre l'Angola et Sao Tomé-et-Principe et a exprimé la ferme conviction que le renforcement des relations entre les deux pays était la meilleure voie à suivre.

Dans une note de la Maison civile du Président de la République, l'homme d'État angolais a profité de l'occasion pour féliciter le «peuple frère» de ce pays lusophone à l'occasion du 43e anniversaire de la proclamation de son indépendance.

Dans le message adressé vendredi à son homologue de São Tomé-et-Principe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho, le chef de l'Etat angolais considère que le renforcement des relations entre les deux pays est la voie qui correspond le mieux aux intérêts et aux sentiments des deux peuples.

Enfin, João Lourenço a évoqué l'intérêt de l'Angola à poursuivre ses efforts pour approfondir les relations historiques entre les deux Etats à tous les niveaux de la vie politique, culturelle, économique et sociale de chaque pays.

Les relations bilatérales entre l'Angola et Sao Tomé-et-Principe ont leur cadre juridique fondé sur l'Accord général d'amitié et de coopération signé le 19 février 1978, à la suite duquel différents accords ont été signés en vue de promouvoir et d'approfondir la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux nations.

Dans le domaine politico-diplomatique, les Ministères des Affaires étrangères de l'Angola et de Sao Tomé-et-Principe ont signé, entre autres, un mémorandum de coopération pour l'établissement de consultations politiques et diplomatiques régulières.

L'Angola et Sao Tomé-et-Principe sont membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).