Tunisie: Nabil Maaloul - «Bonne chance à la sélection et vive la Tunisie»

Nabil Maaloul a conduit la Tunisie en phase finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 2006. En Russie, les Tunisiens ont gagné un match et terminé troisièmes de leur poule, comprenant également la Belgique et l'Angleterre, demi-finalistes.

Le désormais ex sélectionneur de l'équipe de Tunisie a tenu à remercier le public tunisien, tous les joueurs et aussi les responsables de la Fédération tunisienne de football : « C'est grâce à tout le monde que nous avons obtenu la qualification au Mondial après douze années d'absence et que la Tunisie a été 14ème du classement FIFA pour la première fois de son histoire. Je souhaite plein de réussite à la sélection. Vive la Tunisie ».

Nabil Maaloul, le sélectionneur de la Tunisie, a été nommé entraîneur du club qatarien de d'Al-Duhail, a annoncé jeudi le champion en titre de l'émirat. Maaloul, à la tête de la Tunisie depuis avril 2017 et qui aura 56 ans à la fin du mois, remplace Djamel Belmadi, qui pourrait être nommé à la tête de la sélection d'Algérie. Un peu plus tôt dans la journée, la Fédération tunisienne avait annoncé qu'elle a accepté la demande de Maaloul de mettre fin à son mandat.

