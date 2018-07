Ile Maurice: Le Morne - Ryan Verloppe surfe sur la vague du succès

Ryan Verloppe, habitant du Morne, est parmi les vainqueurs de la compétition internationale de kitesurf, qui s'est déroulée à la fin-juin à Rodrigues. Il engrange les médailles en raison de sa passion.

Le Rodrigues International Kitesurf Tournament 2018 s'est déroulé à Rodrigues du mercredi 27 juin au samedi 1er juillet. C'était l'occasion pour des kitesurfers internationaux, rodriguais et mauriciens de vivre pleinement leur passion sur les vagues d'Anse Mourouk. Parmi eux a figuré Ryan Verloppe, originaire du village du Morne. Malgré le fait de s'être mesuré à des 'monstres', il n'est pas reparti les mains vides puisqu'il a été sacré champion de kitesurf dans la catégorie course.

Ce jeune de 21 ans pratique cette discipline depuis pratiquement dix ans. Comme il le dit lui-même, il a seulement fallu lui mettre une planche de surf sous les pieds et un kite entre les mains car le village du Morne possède tout ce qu'il faut pour la pratique de ce sport, à savoir un lagon et des vents.

«J'ai commencé à faire mes premiers pas en kitesurf à l'âge de 12 ans», raconte-t-il. «Je l'ai pratiqué aussi souvent que je le pouvais parce que ce sport me fait me sentir bien dans ma peau. J'aime les vagues, le vent et le soleil. Je me suis aussi essayé à la planche à voile à un moment, mais ma discipline préférée reste le kitesurf.»

C'est David Larusée, un des premiers kitesurfers mauriciens qui a découvert Ryan Verloppe lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent. Tous deux vivent au village du Morne et après leur rencontre, David Larusée a aidé le jeune Ryan à développer ses talents par rapport à la planche.

«Au début, Ryan a été soumis à toutes sortes de moqueries mais avec le temps et la pratique, il a rapidement pris des galons et s'est transformé en très bon kitesurfer. Je lui passais du matériel quand il en avait besoin et maintenant, il remporte des médailles», explique David Larusée. «Je l'ai aussi mis en contact avec une école de kitesurf et le résultat est là : on peut désormais célébrer une belle victoire vu qu'il a travaillé dur pour l'obtenir.»

Le tournoi de Rodrigues n'a pas été de tout repos pour Ryan Verloppe. La compétition de course de kitesurf a été ardue mais il a su tirer son épingle du jeu au moment où il le fallait.

«Il y a eu deux courses préliminaires (NdlR : course à points) avant la décision. Au cours de la première, je me suis classé deuxième mais une fois que j'ai pris la mesure de mes adversaires, j'ai occupé la première place dans le deuxième heat et j'ai remporté la course», raconte fièrement le kitesurfer, qui veut continuer à grossir son palmarès.

«Tout cela n'aurait pas été possible sans mes entraîneurs, les sponsors et le ministère de la Jeunesse et des sports, qui m'ont permis de faire le déplacement et de montrer ce que je sais faire.»

Le jeune homme est ravi de sa victoire lors du Rodrigues International Kitesurf Tournament. D'autres compétitions l'attendent dans les mois à venir mais il est aussi personnellement convaincu qu'il peut enseigner à d'autres sa passion pour le kitesurf.

«Le Morne est un endroit idéal pour le kitesurf et ce serait bien que plus de Mauriciens puissent en profiter et se démarquent dans cette discipline», soutient-il.