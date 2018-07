Ile Maurice: Vol de poissons - Le témoin clé absent, fin du procès

Naushad Deedarun, qui a quant à lui retenu les services de Me Jaysing Chummun, avait expliqué qu'il est vendeur de poisson à la rue Ail Doré, à Plaine Verte. «Je n'ai pas remis une somme de Rs 35 000 au gardien de sécurité pour l'achat de 25 boîtes de poissons rouges. Je dormais le jour de ce présumé incident et j'ai un alibi.»

Chris Ivanof Maurel Isabelle, qui a retenu les services de Me Yatin Varma, avait démenti cette version des faits. Lors de son interrogatoire, il avait expliqué aux enquêteurs que la chambre froide et les aller-venus des marins tombent sous sa responsabilité.

Chris Ivanof Maurel Isabelle, gardien de sécurité, Ismaël Deedarun, vendeur de poisson et Naushad Deedarun devront se présenter en cour le 5 octobre pour prendre connaissance du jugement. Chris Ivanof Maurel Isabelle avait été incriminé par Bobby Westley Cousinery qui avait soutenu que l'accusé aurait comploté avec lui, en juin 2009, en se rendant à la chambre froide de la compagnie pour voler 40 poissons de thon. Ils auraient ainsi, fait embarquer ces poissons, et aurait soumis une somme d'argent. «Je ne peux expliquer le fait que 764 kg de poissons, Black Marlin, ont été disparus de la chambre froide», avait-il dit.

