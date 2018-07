Le Conseil des ministres a avalisé plusieurs nominations ce vendredi 13 juillet. Ainsi, Raj Makoond, ancien CEO de Business Mauritius, a été nommé à la présidence de l'université de Technologie.

Autre affectation, celles de Ramesh Ramburn à la présidence de l'Executive Council of the Hindi-Speaking Union, Beedun Abba comme président de l'Executive Council of the Marathi-Speaking Union ou encore Ramsamy Appadoo à la présidence of the Telegu-Speaking Union.