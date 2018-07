La commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs) de la région du Guemon a été installée, récemment, à la mission catholique de Duékoué. Ce, en présence notamment des autorités administratives et politiques.

Le directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, Coulibaly Tiohozon Ibrahima, a souligné que l'installation des commissions régionales de l'Oscs a pour objectif de rendre plus efficace ce mécanisme pour un renforcement efficient de la solidarité et de la cohésion sociale entre les composantes de la nation.

Avant d'ajouter que cette commission présidée par le préfet de la région du Guemon, Sory Sangaré, a pour mission, entre autres, de contribuer à la prévention des conflits, d'animer et de coordonner le mécanisme d'alerte précoce de l'Oscs, de faire le suivi des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale au niveau régional, et renseigner régulièrement le système intégré de production et de gestion d'informations stratégiques, en matière de solidarité et de cohésion sociale, de consolider et renforcer les initiatives communautaires de gestion pacifique des conflits et surtout sensibiliser la population à la culture de prévention des conflits.

Le représentant du préfet de région, le Secrétaire général, Mané Abdoulaye, a dit tout l'intérêt de l'installation de la commission régionale de l'Oscs pour la région du Guemon qui connaît très souvent des soubresauts mettant à mal la cohésion sociale malgré les efforts du gouvernement et des communautés à instaurer un climat de paix et de cohabitation pacifique. Pour lui, la commission régionale va contribuer à la prévention des conflits dans la région.

La commission de l'Oscs de la région du Guemon est composée de 15 membres issus des services déconcentrés de l'État, des forces de sécurité, des organisations de la société civile, du Conseil régional, des autorités coutumières, des organisations de jeunesse et de femme.