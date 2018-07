Cote d'Ivoire: Affaire Imam Aguib Touré/Richard Adou - «Les poursuites initiées ne sont ni contre une communauté ni contre une religion»

Ces propos, également xénophobes sont contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont punis par les articles 169 et 200 du code pénal et 3, 6, 8 et 10 de la loi n° 2015 -493 du 07 juillet 2015 portant répression du terrorisme.

Je tiens à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. L'Imam Touré Aguibou a tenu de façon répétitive des propos appelant à la haine et à la discrimination tribale et religieuse, ainsi qu'à la discrimination scolaire.

« Je constate, avec regret, que depuis l'interpellation de l'Imam Touré Aguibou, certains concitoyens élèvent de virulentes contestations et tentent d'opposer l'État aux communautés religieuses et les communautés entre elles.

