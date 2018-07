Ile Maurice: La négligence des autorités...

Les fonds dépensés pour les abris diffèrent de par la capacité et les types de subventions qu'ils reçoivent. Pour l'année 2015, par exemple, La Colombe, avec 95 enfants, a reçu Rs 9,25 millions du gouvernement. Le plus petit, Shelter Forest Side, avec 30 résidents, a reçu Rs 2 millions.

36. C'est le nombre de «shelters», selon Rita Venkatasawmy. Deux d'entre eux sont gérés par le National Children's Council et 34 le sont par 14 organisations non gouvernementales.

Toutefois, il n'y a toujours pas de programme de formation fait par la CDU comme recommandé. L'Ombudsperson fait ressortir que la CDU effectue, néanmoins, beaucoup plus de visites et encadre davantage les abris. «Il y a eu une amélioration considérable du côté de la CDU.»

Un examen permettrait non seulement aux carers de pouvoir répondre aux besoins individuels de ces enfants mais aussi d'instaurer un placement plus judicieux des enfants. Le placement des enfants dans les shelters est aléatoire. Il risque d'y avoir une concentration d'enfants «beyond control», par exemple.

Les deux mettent en exergue le manque de personnel dans les shelters. L'Ombudsperson for Children explique qu'en raison de ce manque de personnel, beaucoup des besoins des enfants ne sont pas respectés. Par exemple, les visites parentales et familiales, essentielles au développement des enfants, ne sont pas possibles à cause du manque de personnel.

Le rapport annuel 2016-2017 de l'Ombudsperson for Children et le rapport du Fact-Finding Committee, présidé par Denis Vellien, qui date de 2015, n'en sont pas convaincus...

Orphelins ou ayant subi des abus... les enfants qui se retrouvent dans des shelters sont victimes de traumatisme. Le but de ces abris est de les aider à s'en remettre mais aussi de faire de sorte que leurs droits soient respectés et qu'ils puissent vivre une vie normale. Mais la volonté pour cela est-elle vraiment là ?

