Ethiopie: Aggravation de la situation alors que plus de 800.000 déplacés font face à de fortes pluies

L'Agence des Nations Unies pour les migrations s'est préoccupée de la détérioration de la situation humanitaire en Ethiopie où plus de 800 000 personnes déplacées font face à de fortes pluies.

« En Ethiopie, plus de 800.000 déplacés internes vivent sans abri adéquat et sans assainissement », a indiqué le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) lors d'un point de presse ce vendredi à Genève. Ce qui détériore une situation humanitaire déjà aggravée par le temps froid et humide provoqué par la saison des pluies.

Selon Joel Millman, les affrontements du mois dernier entre les communautés vivant le long de la frontière de deux régions éthiopiennes d'Amhara et d'Oromo ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers.

Les personnes déplacées en juin sont venues s'ajouter aux déplacés d'avril et mai dernier. Selon les estimations des équipes de l'OIM, avant ces derniers mouvements de populations, il y avait déjà plus de 1.776.000 déplacés internes en Éthiopie, dont la plupart à la suite de la sécheresse et des inondations.

« Pour tous ces déplacés, le chemin de croix s'est poursuivi avec plusieurs jours de marche avant de trouver un endroit sûr », a ajouté M. Millman, non sans rappeler que beaucoup ont dormi à l'air libre le long du chemin. « Ces personnes déplacées ont peu ou pas de biens au-delà des vêtements qu'elles ont laissés, et aucune nourriture ou argent », a-t-il fait remarquer.

En attendant, plusieurs personnes déplacées logent chez des parents dans les communautés locales ou dans des logements loués, tandis que d'autres se réfugient dans des centres collectifs tels que des écoles, des bâtiments publics et des usines désaffectées.

Face à cette situation, l'OIM, en étroite coordination avec le Gouvernement éthiopien, fournit une assistance humanitaire aux populations déplacées, notamment dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène, mais aussi des abris d'urgence et de l'eau potable.

« Avec autant de personnes déplacées en si peu de temps, l'OIM a mobilisé des équipes d'intervention et des ressources pour aider immédiatement le gouvernement et les communautés locales à répondre aux besoins humanitaires croissants », a déclaré le Chef de mission de l'OIM en Ethiopie et Représentant de l'organisation à l'Union africaine.

« Cependant, les pluies continuent et les gens ont très peu de chances de survivre. Un soutien accru est donc nécessaire de toute urgence de la part de la communauté internationale », a poursuivi Maureen Achieng.

A noter que la semaine dernière, l'OIM a distribué 1.000 couvertures. En plus de l'installation d'une quinzaine de latrines, l'Agence onusienne basée à Genève a commencé à construire 40 abris communaux pour protéger les communautés déplacées des intempéries.