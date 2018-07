Pour étayer ses propos, il s'est inspiré de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance héroïque au putsch du 16 septembre 2015 qui ont montré que les masses, organisées sur des bases justes, peuvent prendre leur destin en main.

C'est fort de cette conviction qu'elle a décidé de saisir le secrétaire exécutif du Réseau national de Lutte anti-corruption (REN-LAC), le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et le contrôleur général. «Nous restons convaincus, à la suite d'Abraham Lincoln, le seizième président des Etats- Unis d'Amérique, que « vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.