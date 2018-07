Tunisie: La santé à deux vitesses

A titre d'exemple, ceux et celles qui souffrent du diabète de type 2 et qui sont insulinodépendants doivent faire des injections quotidiennes d'insuline. En Europe et dans d'autres pays, ces injections par seringue ont été remplacées par des stylos «autopiqueurs» qui ont la même fonctionnalité mais qui sont beaucoup plus confortables.

Bonne nouvelle certes pour tous les diabétiques, mais malheureusement, tout le monde n'est pas concerné ! La raison ? Le coût élevé de ces stylo autopiqueurs que ne peuvent seulement se procurer que les personnes diabétiques qui en ont les moyens. Le reste des malades ? Qu'ils se débrouillent comme ils peuvent avec leur maladie !

Notamment ceux et celles qui n'ont pas les moyens doivent se contenter du traitement basique (seringues à injection). Les diabétiques aisés peuvent également avoir accès à un autre traitement pratique et confortable : la pompe à insuline.

Flagrante injustice !

Le hic est que la Caisse nationale d'assurance maladie en Tunisie ne prend pas totalement en charge ces deux traitements. Les patients doivent dépenser une fortune pour se les procurer. Alors que tous les malades quel que soit leur sexe ou leur catégorie sociale... devraient avoir les même chances d'accès à la santé !

Ceux qui souffrent de la maladie cœliaque ont le même problème ! Alors que les cœliaques ne peuvent consommer que des produits sans gluten qui coûtent cher, cette maladie n'est pourtant pas reconnue par le ministère de la Santé qui ne rembourse pas les produits sans gluten.

Idem pour ceux qui souffrent d'hypertension ou de diabète et qui doivent consommer des produits sans sucres et sans matières grasses qui sont plus chers que les produits ordinaires. Pour une personne atteinte de maladie chronique souffrir de cette maladie est déjà pénible.

A cela viennent s'ajouter les dépenses supplémentaires occasionnées par le régime alimentaire qu'ils doivent suivre et qui ne font qu'alourdir davantage le budget réservé à leur santé, ce qui rend leur vie plus insupportable. N'est-il pas temps de changer ce système de santé à deux vitesses et simplifier l'accès aux soins à tout le monde ?