Tunisie: Un guide sur la durée des études universitaires

Réussir son bac est l'un des moments les plus marquants dans la vie d'un élève vu que c'est la première porte d'entrée à un avenir prometteur. Il est donc primordial de faire le choix le plus judicieux en fonction des notes, des préférences et de l'employabilité de la spécialité choisie.

C'est dans ce cadre que l'Iace a préparé, comme chaque année depuis 2016, l'unique guide d'orientation universitaire basé sur la mesure du délai d'attente avant de décrocher le premier emploi par université et par spécialité, sachant que 68% des diplômés interrogés pensent que le marché du travail est saturé.

L'Iace a présenté dans ce guide, le nombre de mois d'études qui correspond à chaque filière avant que les étudiants n'accèdent au marché de l'emploi. Ce travail vise non seulement à aider les bacheliers à faire les bons choix mais aussi à étudier et analyser le marché du travail en identifiant les spécialités les plus demandées.

Ce guide est le résultat d'une enquête menée auprès de 13.000 diplômés de l'enseignement supérieur privé et public entre 2005 et 2017. Cette étude a couvert environ 50% des spécialités présentes dans tous les établissements d'enseignement supérieur dans différentes régions.

Le questionnaire élaboré permet, en premier lieu, de mesurer la durée moyenne de chômage temporaire avant le premier emploi, et, en deuxième lieu, d'avoir la perception des diplômés quant à la qualité de leur formation et son adéquation avec les attentes du marché de l'emploi.

Cette étude a permis de calculer la moyenne nationale de chômage temporaire avant le premier emploi qui est de 31.4 mois, soit une embauche entre 1 et 4 ans. La durée la plus courte pour travailler après avoir réussi son diplôme universitaire varie entre 0 et 6 mois qui concerne seulement 0.9% du total des spécialités étudiées. Concernant la durée d'attente la plus longue, elle varie entre 48 et 72 mois et elle est plus concentrée dans des spécialités enseignées dans certaines régions intérieures.

L'évolution de ces indicateurs depuis 2016 est révélatrice des efforts déployés par les universités pour améliorer la qualité de la formation et, par conséquent, l'employabilité de ses diplômés. Délivrer un diplôme à la fin du cursus universitaire reste important ,mais veiller à l'adéquation de ce dernier avec les attentes du marché de l'emploi est décisif pour la carrière des étudiants.

Lien du guide : IACE-Guide-Orientation-28-06-2018

Ajouté le : 14-07-2018