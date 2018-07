Cote d'Ivoire: Pierre Magne (vice-président de la Cgeci) - "Le rêve de l'industrialisation du pays est possible"

Pour Pierre Magne, la Cgeci Academy 2018 qui se déroulera les 25 et 26 septembre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, aura pour but d'amener les acteurs économiques à réfléchir sur les actions à mettre en œuvre pour la transformation structurelle de l'économie via l'industrialisation. Ce, en vue d'une croissance durable et inclusive.

«N'avons-nous pas les matières premières à transformer, les hommes et les compétences qu'il faut pour y arriver? N'avons-nous pas un État à travailler pour offrir un environnement propice dans le secteur industriel et de bonnes stratégies de développement de notre industrie ?», s'est-il interrogé.

Selon lui, «si l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire est la transformation structurelle de l'économie ivoirienne à travers l'industrialisation, le secteur privé doit avoir pour but l'émergence des champions nationaux dans l'industrie et l'Agro-industrie».

«Ce forum économique annuel, qui est désormais une tradition, est un bel instrument qui mérite d'être entretenu... Le rêve de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire est possible», a déclaré Pierre Magne, vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), représentant le président de cette institution. Avant d'ajouter qu'«il faut juste se donner le temps d'y penser, d'en parler et mettre en place des plans d'actions adéquats et les exécuter».

