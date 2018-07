Tunisie: Appui à la stratégie oléicole à l'horizon 2030

L'un des axes de ce projet prévoit d'encourager l'extension des surfaces consacrées à l'agriculture biologique ainsi que l'adaptation des zones de culture aux changements climatiques, et ce, dans l'optique de promouvoir l'agriculture durable et de garantir ainsi la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, outre l'élaboration d'un schéma d'investissement pour la période 2020-2025, l'Office national de l'huile devra mettre en place un centre de formation pour améliorer le rendement et les compétences des acteurs opérant dans la filière ce qui rejaillira directement sur la production et la qualité de l'huile d'olive.

Dans l'allocution qu'il a donnée au cours de l'atelier de lancement du projet qui a été organisé récemment sur ce sujet et au cours duquel le lancement dudit projet a été inauguré en présence du ministre de l'Agriculture Samir Bettaieb, Mr Michael Hage, Représentant de la FAO en Tunisie et Coordinateur du bureau pour l'Afrique du Nord, a affirmé que ce projet «vient renforcer la coopération avec la Tunisie dans la filière oléicole, compte tenu de son importance stratégique pour le pays», rappelant, par ailleurs, que l'étude d'analyse de la filière, qui a été élaborée par la FAO et la BERD en 2015, a mis l'accent sur la stratégie à long terme que doit mettre en place la Tunisie afin de préserver la position qu'elle occupe à l'échelle internationale et de continuer à mieux répondre à la demande des marchés, en améliorant notamment l'approvisionnement en huile d'olive pour la durabilité du secteur.

De son côté, le ministre de l'Agriculture Samir Bettaïeb a affirmé lors de cet atelier que «des changements profonds et fondamentaux sont à opérer au niveau des stratégies de développement du secteur ainsi que des méthodologies afin d'adopter une politique plus cohérente et en phase avec les exigences des acteurs et intervenants, la diversité de leurs unités de production, leurs méthodes de travail, leurs résultats, les caractéristiques des régions et leurs avantages, afin d'harmoniser les objectifs et les mécanismes qui sont au cœur du secteur agricole».