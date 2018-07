Angola: La Refriango parmi les sociétés pionnières en Afrique

Luanda — L'entreprise angolaise Refriango intègre un groupe de 75 entreprises africaines et un nombre égal de sociétés multinationales, identifiées par Boston Consulting Group (BCG), qui surmonte les barrières géographiques, géopolitiques, de mobilité et d'infrastructure afin de stimuler l'intégration économique du continent.

Un rapport de la BCG intitulé « Afrique Pioneering: les entreprises font leur chemin à travers le continent » parvenu jeudi à l'Angop précise que la Refriango a été considérée comme l'une des 150 entreprises pionnières en Afrique, imprimant son empreinte dans le pays, avec des investissements dans la création de nouvelles structures, la construction de marques fortes, avec un fort investissement dans le talent local et dans le développer des compétences et capacités de ses employés.

La Refriango, une société de boissons angolaise, en affaires depuis 2005, est un groupe intégré de 75 entreprises africaines qui construisent de véritables écosystèmes locaux permettant à l'organisation, aux employés, partenaires et clients une véritable intégration et la connexion à l'Afrique, facilitant la circulation des personnes, des biens, des données et des informations.

En dehors de ces caractéristiques, ces pionniers africains répandent activement leur empreinte dans plusieurs pays africains, ils risquent en appliquant des investissements importants dans « greenfield», utilisent les fusions et acquisitions afin d'accélérer leur expansion, construisent des marques fortes d'Afrique, innovent localement pour s' adapter au consommateur africain, investissent dans le talent local et développent un avantage personnel et connectent l'Afrique en facilitant la circulation des personnes, des biens, des données et des informations.

Entre 2006/2007 et 2015/2016, la moyenne annuelle des investissements directs étrangers en Afrique - l'argent que les entreprises africaines ont investi dans les pays africains - a presque triplé, passant de 3,7 milliards à 10 milliards de dollars américains.

Au cours de la même période, le nombre de transactions intra-régionales de fusions et acquisitions est passé de 238 à 418, avec des transactions menées par les pays africains représentant plus de la moitié des transactions africaines en 2015.

Dans l'entre-temps, les exportations annuelles intra-africaines sont passées de 41 à 65 milliards de dollars, et le nombre annuel moyen de touristes africains (Africains voyageant en Afrique) est passé de 19 à 30 millions et en 2015/2016, les touristes Africains constituent plus de la moitié des touristes sur le continent

Selon le rapport, plus de 80 entreprises, dont 45 africaines, ont une présence importante en Afrique, généralement définie comme ayant des activités dans au moins 10 pays. Neuf pionniers africains et 11 multinationales font des investissements importants dans de nouvelles installations de production, ou d'autres infrastructures d'affaires, et obtiennent un retour effectif d'investissement.

La Refriango est une entreprise spécialisée dans la production et distribution de réfrigérants comme jus, eaux, boissons énergétiques et boissons alcoolisées.