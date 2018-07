Angola: FILDA/2018 - Le quatrième jour est dédié à l'industrie et au secteur pétrolier

Luanda — Une conférence sur le système financier national et son rôle dans le développement entrepreneurial, dans le contexte de la diversification de l'économie, va dominer le quatrième et avant-dernier jour de la 34º édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA/2018), dédié à l'industrie et au secteur pétrolier.

Les autres thèmes qui seront également abordés sont "Le rôle des institutions du Ministère de l'Industrie (IDIA et Ianorq)" et "Les défis du développement entrepreneurial dans le contexte de la diversification de l'économie".

À l'instar des premiers jours, jeudi par exemple, les exposants, outre présenter leurs produits et services, ont participé aux conférences qui ont analysé les lignes générales de la promotion et captation de l'investissement privé, les procédures du processus d'investissement, les partenariats public-privés et le potentiel de la société de Développement du pôle agro-industriel de Capanda.