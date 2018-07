Angola: FILDA/2018 - L'Italie s'engage à promouvoir les partenariats entrepreneurials

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga, a plaidé vendredi, dans la ville de Lubango,… Plus »

Parmi les 15 entreprises italiennes représentées à la « Filda/2018 », quatre opèrent déjà en Angola. IL sagit de « Grimaldi Angola Limitada » du secteur de navigation, « Mediterrânea» et « Genuine Angola » qui opèrent dans les secteurs de roche et de marbres naturels, ainsi que la FTC du secteur agro-alimentaire et industriel, a-t-elle expliqué.

Ce Bureau, a-t-elle précisé, travaille également pour la promotion de partenariat avec la République démocratique du Congo (RDC), le Congo (Brazzaville), la Guinée Equatoriale, São Tome et Principe, le Cameroun et le Gabon.

Elle a fait savoir qu'un Bureau régional, situé à Rome et dépendant du Ministère de Développement Economique était chargé de promouvoir différentes activités de partenariat entre l'Italie et l'Angola.

C'est ce qu'a fait savoir vendredi l'attachée pour la Promotion et Echange de l'Ambassade italienne à Luanda, Mena Del Grosso, précisant que la Filda, qui en est à sa 34è édition, permet aux hommes d'affaires italiens de mieux connaître l'Angola et ses potentialités.

Luanda — L'Italie participe à la Foire Internationale de Luanda (FILDA/2018) pour promouvoir des partenariats entre Angolais et Italiens, en vue de contribuer au processus de diversification de l'économie angolaise et à la création de postes d'emploi nouveaux.

