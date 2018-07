Angola: L'Institut défend les politiques de conscientisation environnementale

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga, a plaidé vendredi, dans la ville de Lubango,… Plus »

L'INGA a pour mission de soutenir et de suivre les stratégies d'intégration environnementale dans les politiques sectorielles, de réaliser des actions de sensibilisation et d'éduquer le public en partenariat avec les associations de défense de l'environnement, de promouvoir l'amélioration de la performance environnementale des agents économiques et d'encourager l'adoption des systèmes d'éco-gestion, d'audit, d'assurer la qualification environnementale et le régime de responsabilité environnementale.

Se confiant vendredi à l'Angop, la responsable du suivi environnemental de l'INGA, Hassana Lima, a déclaré que la stratégie consistait aux mesures et observations de paramètres dans le but de vérifier l'occurrence des impacts environnementaux.

Luanda — L'Institut national de gestion de l'environnement (INGA) projette l?exécution des politiques de sensibilisation pour une meilleure convivialité entre l'homme et la nature, à adopter par les personnes et les institutions.

