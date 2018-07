Afrique: L'UA recommande à l'Angola de former des statisticiens

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga, a plaidé vendredi, dans la ville de Lubango,… Plus »

D'autre part, Diogène de Oliveira a souligné le recensement entrepreneurial et agro-pastoral que l'Angola accueillera dans un proche avenir, avançant qu'avec des données concrètes, on peut établir des politiques à moyen et long termes, pour correspondre aux objectifs de développement durable (ODS ) et l'agenda 2030.

Le président de la 5ème Commission d'économie et finances de l'Assemblée nationale, Diogène de Oliveira, a corroboré l'idée de la représentante de l'UA, considérant que si la structuration des statistiques en Afrique est bien, elle sera sur un pied d'égalité avec l'Union européenne (UE), Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d'autres régions du monde.

La haute fonctionnaire de l'UA a fait cette recommandation quand elle d'adressait à la presse, après une rencontre avec les parlementaires de la Commission d'économie et finances de l'Assemblée nationale (AN) pour évaluer les paires du système national statistique d'Angola.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.