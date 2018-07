Ile Maurice: Ces pistes d'Air Mauritius pour convertir les défis en opportunités

Par ailleurs, deux nouvelles têtes participeront au conseil d'adminis- tration. Il s'agit de Manickchand Beejan, Managing Director de la State Investment Corporation, et de Pradeep Singh Kharola, président et Managing Director d'Air India. Ils remplacent respectivement Banoomatee Veerasamy et Ashwani Lohani.

Ceux-ci devraient déboucher sur l'inscription de nouvelles destinations à l'agenda d'Air Mauri- tius dont Bangkok, en Thaïlande, et Wuhan, en Chine. Ce pôle d'initiatives comprend également l'exploitation du potentiel de nouveaux marchés tels que les Seychelles, les Comores et la Corée du Sud.

Quelle orientation adopter en vue d'assurer la survie et la viabilité d'Air Mauritius au milieu des défis les uns plus complexes que les autres ? Le conseil d'admi- nistration de la compagnie nationale de transport aérien a donné sa réponse hier lors de l'édition 2018 de l'assemblée générale à l'hôtel Hennessy Park, Ébène.

