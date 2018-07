Cote d'Ivoire: Le général Kassaraté Tiapé Edouard décédé à Abidjan

Pendant cette période, il a été chef et/ou membre des missions à l'ex-ANAD, à la CEDEAO, à l'ex-OUA et à la Banque mondiale. De 99 à 2000, il est commandant de la 3e légion de gendarmerie de Bouaké et, enfin, de 2000 jusqu'à sa dernière nomination en date, il était commandant militaire du palais de la présidence de la République.

Sur le plan professionnel, après la formation d'officier à Saint-Cyr, le nouveau patron de la gendarmerie a fait plusieurs stages qui l'ont conduit successivement à l'école d'application de l'arme blindée et cavalerie de 1975 à 1976 à Saumur, en France ; au Cour supérieur des officiers de gendarmerie de 1976 à 1977 à Melun, en France ; au Cour de capitaine à l'école de cavalerie à Saumur de 1983 à 1984 ; au Cours d'état-major à l'école d'état-major en Allemagne de 1986 à 1987 ; au Cours supérieur d'état-major à l'école militaire de Paris de 1994 à 1995 ; à l'École supérieure de guerre de Paris de 1995 à 1996 et au FBI à Washington en 1997.

