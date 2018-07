Afrique de l'Ouest: Le chef de l'etat s'entretient avec les présidents du CREPMF et de la commission de l'UEMOA

Calendrier chargé pour Alassane Ouattara. Hier, le président de la République, par ailleurs président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a eu deux audiences.

Il a reçu en ses bureaux du palais présidentiel d'Abidjan Plateau Mamadou N'Diaye, président du Conseil régional de l'Epargne publique et des Marchés financiers (CREPMF) et Abdallah Boureima, président de la Commission de l'UEMOA, Abdallah Boureima.

Les échanges avec le président du CREPMF ont porté sur l'Union économique et monétaire ouest-africaine de manière générale mais également sur le marché financier dans son ensemble.

Mamadou N'Diaye a évoqué les différents chantiers qui, à terme, devraient permettre d'améliorer sensiblement la contribution du marché financier au financement des économies des pays de l'UEMOA. Il a également révélé les projets majeurs de son organisation, notamment la refonte du cadre réglementaire et la gouvernance institutionnelle du CREPMF.

L'entretien avec le président de la Commission de l'UEMOA a porté, quant à lui, sur l'état de mise en oeuvre des décisions de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement du 10 avril 2017 ainsi que sur les dossiers et points inscrits à l'ordre du jour du prochain Sommet de l'UEMOA.

Les questions d'intégration régionale, notamment la croissance économique dans l'Union, le marché commun, les politiques sectorielles ainsi que l'harmonisation et la gouvernance des finances publiques ont été également abordées.

Abdallah Boureima a, en outre, évoqué les sujets relatifs au financement de l'économie des pays de l'Union, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la paix et à la sécurité, à l'énergie et à la convergence des économies ainsi que les résultats de la revue annuelle 2017 des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA.

Pour terminer, le président de la Commission de l'UEMOA a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses conseils avisés et ses orientations qui permettront de peaufiner les dossiers devant être soumis à l'approbation des chefs d'Etat et de gouvernement lors du prochain Sommet de l'UEMOA prévu, fin juillet, à Lomé.

Notons que le ministre de l'Economie et des Finances, M. Adama Koné, et le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, M. Ally Coulibaly, ont pris part à ce dernier entretien.