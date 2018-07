Congo-Kinshasa/Algérie: CAF Ligue des Champions/MC Alger - Walid Derrardja rêve d'un exploit à Lubumbashi

Pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions d'Afrique, le Mouloudia d'Alger sera à Lubumbashi pour affronter le TP Mazembe, mardi. Plus la date de ce choc approche, plus on sent les Algérois de plus en plus déterminés. C'est un Walid Derrardja, déterminé et plus que jamais décidé à mettre le feu lui et ses camarades face au TP Mazembe.

« C'est la rencontre qu'on doit absolument bien négocier. Nous devons être très concentrés de la première à la dernière seconde de la partie.

D'ailleurs, le coach Casoni a mis l'accent sur la concentration car à ce niveau de la compétition face à un adversaire de ce calibre, il suffit d'un moment d'inattention pour payer cash la moindre erreur. On l'a appris à nos dépens contre Bordeaux. Il a suffi d'un moment de déconcentration sur balle arrêtée pour prendre le but égalisateur », a confié le joueur au micro du Buteur.

Pour Walid Derrardja, le Mouloudia possède des moyens pour déjouer tous les pronostics à Lubumbashi, alors que le TP Mazembe part largement favori. « Si on n'est pas optimistes et sûrs de nos atouts, je ne vois pas l'utilité de nous rendre au Congo. Bien évidemment qu'on ira là-bas pour obtenir un bon résultat. Et le fait de partir dans la peau d'un outsider ne me dérange nullement.

L'important, c'est ce qu'on va faire sur le terrain. Soyez sûrs qu'on n'ira pas dans ce pays pour faire de la simple figuration, mais pour créer un exploit ».

Dans cette phase de groupe de la CAF Ligue des Champions, le TPM auteur de deux victoires occupe la première position du groupe (6 points) devant le MC Alger (4 points).