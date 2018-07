Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Bemba, investi par son parti, pourra-t-il être candidat?

En RDC, l'organisation Journalistes en danger condamne les menaces dont font l'objet le réalisateur et les… Plus »

L'opposant congolais, acquitté pour crimes de guerre et contre l'humanité, est condamné pour subornation de témoins par la CPI. « Mais la corruption et la subornation, ce n'est pas la même chose », assurent les partisans de l'ancien vice-président congolais.

Et pour rassurer ses militants, l'ancien vice-président de la République s'est adressé personnellement à l'assistance en direct par téléphone depuis Bruxelles. « Une fois de plus, un grand merci pour la confiance que vous m'avez faite. J'espère en témoigner de ma personne. J'espère vous voir prochainement à Kinshasa. Je vous remercie tous, à bientôt. »

